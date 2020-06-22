Эдди Хирн не исключает проведения долгожданного поединка перед боем Джошуа с Фьюри
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести бой против Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри, который планируется на 2021 год.
Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.
"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает", - передает слова менеджера Boxingnews24.
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Хирн отметил, что бой Джошуа - Фьюри состоится даже при условии, что кто-то из боксеров потеряет чемпионский пояс.
"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило", - сказал Хирн.
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К слову, украинца Владимира Кличко, которого Фьюри победил в 2015 году, в списке нет.
Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.
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