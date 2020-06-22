Известная украинская телеведущая Анита Луценко показала, как проводит досуг

На фото красотка показала себя в кроссовках, велотреках и майке. Луценко позировала сидя на велосипеде, а для безопасности решила надеть шлем. Анита улыбалась на камеру и демонстрировала свой железный байк, на котором решила проехать. На еще одном фото звезда уже позировала на фоне старой мельницы, соблазнительно выгнувшись, чтобы кадр вышел интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Закончились потрясающие выходные в моем первом вело-туре. Заезды по 4-5 часов через всё: лес, поля, горы, грязь, немннооожечко асфальта и куча эмоций", - написала Луценко.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Очень красиво!!!", "Так это же вроде Пирогово", "Такие виды красивые! Анита,вы прекрасна,продолжайте нас мотивировать", "О, это же Холодный Яр. Были совсем рядом", "Вы крутая!!! Вы лучшая!!! Вы прям конкретный мотиваватор!!!", "Анита, как думаете можно катаясь на велосипеде сбросить?".

Ранее мы сообщали, что спортивный тренер и телеведущая Анита Луценко показала свою идеальную физическую форму в новом видео с упражнениями.

Звездный тренер шоу «Зважені та щасливі» решила поделиться со своими подписчиками полезными упражнениями для мышц рук. При этом вместо гантелей она предложила использовать бутылки воды.

Напомним, раздетая ведущая "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась кадрами удовольствия

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