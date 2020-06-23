Легендарный американский боксер Майк Тайсон активно готовится к возвращению в ринг

«Тренируясь умнее каждый день», — подписал Тайсон видео в Instagram.

К слову, Тайсон намерен принять участие в нескольких выставочных боях.

Напомним,что легендарный супертяж Майк Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои.

Так, форма 53-летнего ветерана восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.

Теперь же есть надежда, что Майк вернется.

Недавно мы писали, что экс-чемпион мира Владимир Кличко вновь высказал видение своего возможного возвращения на ринг.

"Я не вернусь на ринг как конкурентоспособный боксер, который будет иметь свой тренировочный лагерь и драться с несколькими соперниками. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью и не имею на это времени. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах.

Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но, в конце концов, я лгу себе каждое утро, что вновь могу вернуться на ринг. Это помогает мне оставаться в форме. Поэтому я веду здоровый образ жизни, не принимаю наркотики, правильно питаюсь и сплю ночью вместо того, чтобы ходить на вечеринки".

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, что Тайсону заплатят 20 миллионов за возвращение на ринг: названо имя соперника.