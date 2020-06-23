Украинский боксер и чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян может выйти в ринг с чемпионом WBC Хулио Сесаром Мартинесом

Об этом сообщил телеканал ESPN. Так, журналисты пишут, что бой планируется на 15 августа в Китае.

Но сам промоутер Далакяна Юрий Рубан заявил, что на данный момент четких договоренностей нет.

Команда боксера на ведет переговоры с промоутерами других чемпионов "для объединения титулов, в том числе и с представителями Мартинеса".

Ранее мы писали, что в Киеве будет проведено первое в Украине боксерское шоу после карантина.

Так, в среду, 1 июля, в одном из столичных клубов пройдет дебютное шоу второго сезона Лиги женского бокса при участии украинской команды «Украинские Львицы».

Организаторы заявили, что шоу пройдет без зрителей.

Кроме того, мы писали, что промоутер Боб Арум назвал предварительную дату боя Ломаченко - Лопес

Так, недавно промоутер подтвердил, что бой за объединение поясов легкого веса пройдет в сентябре, но сейчас уже известна вероятная дата поединка.

«Предварительная дата боя - 19-е сентября. Очень надеемся на это. По поводу места проведения, то переговоры еще продолжаются», - сказал Арум.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

А еще Politeka писала, Джошуа, Фьюри и Уайлдера заменят украинские боксеры: что известно о спортсменах.

Также Politeka сообщала, украинец попал в в тройку лучших боксеров десятилетия.