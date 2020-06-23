Промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, каким образом его подопечный хочет войти в историю бокса
Об этом Красюк рассказал в интревью издания skysports.
"На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.
Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях", – заявил Красюк.
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Недавно мы писали, что Эдди Хирн не исключает проведения долгожданного поединка перед боем Джошуа с Фьюри
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести бой против Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри, который планируется на 2021 год.
Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.
"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает", - передает слова менеджера Boxingnews24.
Хирн отметил, что бой Джошуа - Фьюри состоится даже при условии, что кто-то из боксеров потеряет чемпионский пояс.
"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило", - сказал Хирн.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.