Вот это да!

Промоутер Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, каким образом его подопечный хочет войти в историю бокса

Об этом Красюк рассказал в интревью издания skysports.

"На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях", – заявил Красюк.

Недавно мы писали, что Эдди Хирн не исключает проведения долгожданного поединка перед боем Джошуа с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести бой против Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри, который планируется на 2021 год.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.

"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает", - передает слова менеджера Boxingnews24.

Хирн отметил, что бой Джошуа - Фьюри состоится даже при условии, что кто-то из боксеров потеряет чемпионский пояс.

"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило", - сказал Хирн.

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

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