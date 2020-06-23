Украинский боксер Александр Усик может вскоре встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату поединка.

Так, Джошуа может провести бой с украинцем Александром Усиком весной 2021 года, сообщает Boxing News 24.

Джошуа вынужден встретиться с украинцем, ведь Усик – официальный претендент по линии WBO.

"У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он будет драться в следующем бою, а также Александр Усик.", – сказал Хирн.

Кроме того, он отметил, что у него возникли проблемы с Усиком.

"Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа сразится с ним весной", – заявил промоутер.

Ранее мы писали, что Эдди Хирн не исключает проведения долгожданного поединка перед боем Джошуа с Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести бой против Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри, который планируется на 2021 год.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.

"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает", - передает слова менеджера Boxingnews24.

Хирн отметил, что бой Джошуа - Фьюри состоится даже при условии, что кто-то из боксеров потеряет чемпионский пояс.

"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило", - сказал Хирн.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.