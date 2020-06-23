Украинский боксер Александр Усик может вскоре встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа
Промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату поединка.
Так, Джошуа может провести бой с украинцем Александром Усиком весной 2021 года, сообщает Boxing News 24.
Джошуа вынужден встретиться с украинцем, ведь Усик – официальный претендент по линии WBO.
"У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он будет драться в следующем бою, а также Александр Усик.", – сказал Хирн.
Отдохнувший Балан напомнил о себе жарким фото в новом имидже: "Кароль счастье упускает"
НБУ установил новые правила, кто не сможет получить деньги в банке: "Если клиент имеет..."
Стихия обрушится на украинцев с новой силой, под ударом все области: точный прогноз погоды
У Зеленского удивили странным поступком на прощании с отцом Порошенко: "приехали люди с барсетками и..."
Кроме того, он отметил, что у него возникли проблемы с Усиком.
"Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа сразится с ним весной", – заявил промоутер.
Ранее мы писали, что Эдди Хирн не исключает проведения долгожданного поединка перед боем Джошуа с Фьюри.
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести бой против Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри, который планируется на 2021 год.
Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.
"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает", - передает слова менеджера Boxingnews24.
Хирн отметил, что бой Джошуа - Фьюри состоится даже при условии, что кто-то из боксеров потеряет чемпионский пояс.
"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило", - сказал Хирн.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.