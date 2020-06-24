Вот это да!

Британский супертяж Леннокс Льюис назвал украинца Виталия Кличко самым сильным соперником, который был выше него ростом

«Я высоко оцениваю Виталия и его стиль бокса, он заставил меня драться снизу вверх. Кличко – лучший среди больших парней, с которыми я когда-либо сражался в ринге. Он пошел дальше, чтобы проложить свой путь и стать великим чемпионом.

Я прикоснулся к новой эпохе. Но традиционный сценарий был переписан: стареющий чемпион не был ступенькой на пути молодого чемпиона», – заявил Льюис.

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Украинца Владимира Кличко, которого Фьюри победил в 2015 году, в списке нет.

Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.

К слову, чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиону Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не должны помешать обязательные претенденты Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО).

Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка", – заявил Арум.

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