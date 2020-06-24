Менеджер Александра Усика заявил, что хочет добиться боя с Энтони Джошуа до поединка британца с Тайсоном Фьюри

«Если нам удастся победить Чисору, а я думаю, что нам удастся, то не думаю, что у кого-то будет достаточно денег для Усика, чтобы он отошел в сторону. Он не из тех людей.

Он объединил все пояса в тяжелом весе, а теперь хочет сделать то же самое в супертяжах. Если ему это удастся, то Усик станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Никому еще не удавалось подобное. Это цель Усика. Он к этому стремится. Не думаю, что он выберет деньги.

Если у Джошуа отберут пояс WBO, то Джошуа и Фьюри никак не смогут подраться за все пояса. Это невозможно. Так что, если они так в себе уверены, то дайте возможность Джошуа побить Усика. Ну а потом он сможет подраться с Фьюри», - заявил Эгис Климас.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик может вскоре встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа.

Промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату поединка.

Так, Джошуа может провести бой с украинцем Александром Усиком весной 2021 года, сообщает Boxing News 24.

Джошуа вынужден встретиться с украинцем, ведь Усик – официальный претендент по линии WBO.

"У каждого чемпиона есть обязательные претенденты. У Энтони Джошуа их два: Кубрат Пулев, с которым он будет драться в следующем бою, а также Александр Усик.", – сказал Хирн.

роме того, он отметил, что у него возникли проблемы с Усиком.

"Он должен получить шанс побороться за титул чемпиона мира. Возможно, Джошуа сразится с ним весной", – заявил промоутер.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.