В Мехико состоялся вечер бокса, во время которого подрались местные бойцы Серхио Чирино Санчес и Густаво Пина
Серхио нокаутировал своего соперника шикарным апперкотом уже в третьем раунде.
Удар Чирино Санчеса был настолько мощным, что Пина упал на ринг. Этот удар может смело соревноваться за звание лучший нокаут года.
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Ранее мы писали, что американец Джошуа Грир дрался против Майка Плании из Филиппин.
Сначала Грир был безусловным фаворитом боя и даже на взвешивание принес подушку, пообещав Плании, что отправит его "спать".
Но в первом же раунде Грир пропустил мощнейший удар и, казалось, что это нокаут, но это был лишь нокдаун.
Американец сумел подняться до счета "10" и продолжить бой. В шестом раунде Планиа вновь отправил Грира в нокдаун.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.