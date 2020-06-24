Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик показал новое увлечение

Так, боксер решил заняться еще и живописью. Усик написал картину и выложил фото в Instagram.

Картина выполнена в абстрактном стиле и ярких цветах. Судя по фото, Александр ее написал без кисточки - пальцами.

На картине написаны слова "Мир, добро, любовь.

"Усик ещё боксирует? В 2020 году бой будет?", "Поскорее бы ты им там задницы надрал, слушать их тошно", " Мир нужен нашей стране!", "Боксеры рисуют", " вау здорово", - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее мы писали, что менеджер Александра Усика заявил, что хочет добиться боя с Энтони Джошуа до поединка британца с Тайсоном Фьюри

«Если нам удастся победить Чисору, а я думаю, что нам удастся, то не думаю, что у кого-то будет достаточно денег для Усика, чтобы он отошел в сторону. Он не из тех людей.

Он объединил все пояса в тяжелом весе, а теперь хочет сделать то же самое в супертяжах. Если ему это удастся, то Усик станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Никому еще не удавалось подобное. Это цель Усика. Он к этому стремится. Не думаю, что он выберет деньги.

Если у Джошуа отберут пояс WBO, то Джошуа и Фьюри никак не смогут подраться за все пояса. Это невозможно. Так что, если они так в себе уверены, то дайте возможность Джошуа побить Усика. Ну а потом он сможет подраться с Фьюри», - заявил Эгис Климас.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.