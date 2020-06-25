Боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поиздевались над боксерским стилем Виталия Кличко
Как передает Politeka.net , видео появилось в сети еще в 2013 году. Тогда Ломаченко и Усик смешными движениями попытались повторить технику Виталия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
А спустя два года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotion, создателями которой являются Виталий и Владимир Кличко.
" Ох уж детки над отцом смеются", " Пусть сначала проведет с десяток боёв в супертяжах и посмотрим", " В первых, нужно с уважением относится к старшим! Во вторых, Виталия по большему счету так никто и не победил и нокдауне он ни разу не был", "Яйца над курицей смеются", " Кличко бы этих песиков бы раскидал бы по углам обоих бы в одном ринге!", - писали тогда в комментариях пользователи сети.
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Ранее мы писали, что британский супертяж Леннокс Льюис назвал украинца Виталия Кличко самым сильным соперником, который был выше него ростом.
«Я высоко оцениваю Виталия и его стиль бокса, он заставил меня драться снизу вверх. Кличко – лучший среди больших парней, с которыми я когда-либо сражался в ринге. Он пошел дальше, чтобы проложить свой путь и стать великим чемпионом.
Я прикоснулся к новой эпохе. Но традиционный сценарий был переписан: стареющий чемпион не был ступенькой на пути молодого чемпиона», – заявил Льюис.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.