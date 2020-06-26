Британский боксер Тайсон Фьюри уверен, что Деонтей Уайлдер легко справится с Энтони Джошуа

Фьюри уверен, что встреча завершится очень быстро.

"Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 100 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение – и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, – отправит их в нокаут в первом же раунде", – цитирует Фьюри BoxingScene.

Тайсон считает, что у Уайта, Джошуа и Миллера нет такого мастерства, как у него.

"Мне хочется увидеть эти поединки, потому что они продолжают бросать вызов Уайлдеру. Но, как только он к ним прикоснётся, они упадут", – резюмировал Фьюри.

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К слову, украинца Владимира Кличко, которого Фьюри победил в 2015 году, в списке нет.

Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.

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