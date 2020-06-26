Британский боксер Тайсон Фьюри уверен, что Деонтей Уайлдер легко справится с Энтони Джошуа
Фьюри уверен, что встреча завершится очень быстро.
"Уайлдер победит Джошуа. Гарантирую вам это на 100 000%. Деонтей побьёт Джошуа, Диллиана Уайта, Джарелла Миллера. Одно движение – и они упадут. Деонтей сделает с ними то же самое, что сделал с Домиником Бризилом, – отправит их в нокаут в первом же раунде", – цитирует Фьюри BoxingScene.
Тайсон считает, что у Уайта, Джошуа и Миллера нет такого мастерства, как у него.
"Мне хочется увидеть эти поединки, потому что они продолжают бросать вызов Уайлдеру. Но, как только он к ним прикоснётся, они упадут", – резюмировал Фьюри.
Друг "Холостяка" Макса Михайлюка рассекретил личность его новой избранницы: "Везет ему на Дашек"
Русская Кардашьян едва не разорвала кружевной наряд внушительными формами: божественный ракурс
Деньги украинцев под угрозой, НБУ вынес суровый вердикт девяти банкам: что нужно знать
Рассекречена личность отца Максима Галкина, Лиза и Гарри могут гордиться дедом: "Оказался известным..."
Ранее мы писали, что чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри назвал пятерку величайших боксеров-тяжеловесов в истории
К слову, украинца Владимира Кличко, которого Фьюри победил в 2015 году, в списке нет.
Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.