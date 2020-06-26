Украинский борец Жан Беленюк и народный депутат Украины дал совет Александру Усику и Василию Ломаченко

Как передает Politeka.net, нардеп посоветовал украинцам сконцентрироваться на боксе.

«Что касается Усика, то, на мой субъективный взгляд, я бы на его месте сконцентрировался на занятии спортом. А политика, политические моменты – это уже потом, со временем, когда он будет себя видеть вне спорта. Он сможет проконсультироваться с людьми, как-то выстроить свою политическую стратегию и видение. И потом отстаивать ту позицию, которую он считает правильной.

Я считаю, что Вася Ломаченко и Саша Усик – это гордость страны. Они до недавних пор в вечерах бокса объединяли абсолютно всю Украину – от Запада до Востока. Поэтому логичнее было бы им заниматься именно этим", - заявил Беленюк.

Он также высказался о вере Усика и Ломаченко и съемках в российском православном фильме: "Я тоже верующий человек, тоже хожу в церковь. Но я считаю, что подобные вещи должны находиться внутри человека. Дело каждого разглашать это или не разглашать. Я не разглашаю".

Ранее мы писали, что боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поиздевались над боксерским стилем Виталия Кличко

Видео появилось в сети еще в 2013 году. Тогда Ломаченко и Усик смешными движениями попытались повторить технику Виталия

А спустя два года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotion, создателями которой являются Виталий и Владимир Кличко.

" Ох уж детки над отцом смеются", " Пусть сначала проведет с десяток боёв в супертяжах и посмотрим", " В первых, нужно с уважением относится к старшим! Во вторых, Виталия по большему счету так никто и не победил и нокдауне он ни разу не был", "Яйца над курицей смеются", " Кличко бы этих песиков бы раскидал бы по углам обоих бы в одном ринге!", - писали тогда в комментариях пользователи сети.

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