Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поучаствовали в соревнованиях по дрифту в Киеве
Как передает Politeka.net, в Instagram выложены видео с некоторыми подробностями событий.
"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложилась на полную и выглядела достойно как на треке, так и за его пределами".
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"Успехов вашей команде", "Лома ты живой легенда, ты мой кумир", "Вася рулил?", "Красавчики парни", - пишут пользователи сети в комментариях.
Ранее мы писали, что боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поиздевались над боксерским стилем Виталия Кличко.
Видео появилось в сети еще в 2013 году. Тогда Ломаченко и Усик смешными движениями попытались повторить технику Виталия.
А спустя два года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotion, создателями которой являются Виталий и Владимир Кличко.
" Ох уж детки над отцом смеются", " Пусть сначала проведет с десяток боёв в супертяжах и посмотрим", " В первых, нужно с уважением относится к старшим! Во вторых, Виталия по большему счету так никто и не победил и нокдауне он ни разу не был", "Яйца над курицей смеются", " Кличко бы этих песиков бы раскидал бы по углам обоих бы в одном ринге!", - писали тогда в комментариях пользователи сети.
Кроме того, Politeka писала, что Усик и Ломаченко поиздевались над Кличко: забавное видео.
Также мы писали о боксерах, которые заменят Усика и Ломаченко, топ-4.