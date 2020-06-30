Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поучаствовали в соревнованиях по дрифту в Киеве

Как передает Politeka.net, в Instagram выложены видео с некоторыми подробностями событий.

"Это был во всех смыслах жаркий уик-энд, который пролетел как одна минута. Вся команда выложилась на полную и выглядела достойно как на треке, так и за его пределами".

"Успехов вашей команде", "Лома ты живой легенда, ты мой кумир", "Вася рулил?", "Красавчики парни", - пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее мы писали, что боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поиздевались над боксерским стилем Виталия Кличко.

Видео появилось в сети еще в 2013 году. Тогда Ломаченко и Усик смешными движениями попытались повторить технику Виталия.

А спустя два года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotion, создателями которой являются Виталий и Владимир Кличко.

" Ох уж детки над отцом смеются", " Пусть сначала проведет с десяток боёв в супертяжах и посмотрим", " В первых, нужно с уважением относится к старшим! Во вторых, Виталия по большему счету так никто и не победил и нокдауне он ни разу не был", "Яйца над курицей смеются", " Кличко бы этих песиков бы раскидал бы по углам обоих бы в одном ринге!", - писали тогда в комментариях пользователи сети.

Кроме того, Politeka писала, что Усик и Ломаченко поиздевались над Кличко: забавное видео.

Также мы писали о боксерах, которые заменят Усика и Ломаченко, топ-4.