Боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) активно готовится к бою с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО)

Видео жесткой работы Усика на мешке было опубликовано в Instagram.

Поединок Усик - Чисора должен был состояться 23-го мая в Лондоне на арене О2, но был перенесен на июль из-за пандемии китайского вируса.

Новое место проведения боя пока неизвестно.

"Крепкого здоровья тебе чемпион!", "Саша, ты лучший", "Здоровья тебе Чемпион", "Слева лучше проходит", " Мощь", - пишут в комментариях видео подписчики боксера.

Ранее мы писали, что британский боксер Дерек Чисора рассказал, чего ждет от поединка против украинца Александра Усика.

"Бой с Усиком - отличная возможность проявить себя. Меня ждет бой с одним из лучших боксеров pound-for-pound в мире. Он входит в этот список вместе с Тайсоном Фьюри и Саулем Альваресом. Поэтому мне будет противостоять один из топовых бойцов.

Бой с Усиком можно сравнить с подарком на Рождество. Мой соперник - новичок в супертяжелом весе, но все мы знаем, на что он способен. Я полностью готов к этой встрече. Знаю, что нужно прессинговать Усика. Я буду на нем везде, будто сыпь у ребенка", - цитирует Чисору портал iNews.

К слову, бой Усика с Чисорой был запланирован на 23 мая в Лондоне

Поединок был перенесен после того, как Британская комиссия по контролю за боксом запретила проводить бои в стране до конца мая из-за пандемии.

«Мы ведем переговоры по этому вопросу. Многие страны приходят к нам, и это может быть единственным способом проведения этих боев в ближайшие месяцы. Мы все еще должны согласовать все с платформой DAZN, но после нашего торжественного выступления в Саудовской Аравии они узнали, что не все должно происходить в США», — сказал промоутер Эдди Хирн.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.