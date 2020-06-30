Чемпион мира WBC Мигель Берчельт (37–1, 1 NC) в очередной раз защитил свой титул
В 6-м раунде 28-летний мексиканец нокаутировал претендента на титул – своего соотечественника Элеасара Валенсуэлу (21–13–4, 2 NC), пишет sport.ua.
Берчельт провел мощную атаку и нанес серию ударов. Рефери пришлось зафиксировать нокаут и досрочно завершить поединок.
Но официально бой не засчитали, потому что из-за карантинных ограничений, профессиональный спорт в Мексике все еще находится под запретом местного правительства, и на вечере бокса не присутствовали официальные представители боксерских организаций.
В итоге обоим боксерам в рекорд записано NC (not counted) – бой, завершенный без результата.
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Ранее мы писали, что в Мехико состоялся вечер бокса, во время которого подрались местные бойцы Серхио Чирино Санчес и Густаво Пина
Серхио нокаутировал своего соперника шикарным апперкотом уже в третьем раунде.
Удар Чирино Санчеса был настолько мощным, что Пина упал на ринг. Этот удар может смело соревноваться за звание лучший нокаут года.
Ранее мы писали, что американец Джошуа Грир дрался против Майка Плании из Филиппин.
Сначала Грир был безусловным фаворитом боя и даже на взвешивание принес подушку, пообещав Плании, что отправит его "спать".
Но в первом же раунде Грир пропустил мощнейший удар и, казалось, что это нокаут, но это был лишь нокдаун.
Американец сумел подняться до счета "10" и продолжить бой. В шестом раунде Планиа вновь отправил Грира в нокдаун.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.