Чемпион мира WBC Мигель Берчельт (37–1, 1 NC) в очередной раз защитил свой титул

В 6-м раунде 28-летний мексиканец нокаутировал претендента на титул – своего соотечественника Элеасара Валенсуэлу (21–13–4, 2 NC), пишет sport.ua.

Берчельт провел мощную атаку и нанес серию ударов. Рефери пришлось зафиксировать нокаут и досрочно завершить поединок.

Но официально бой не засчитали, потому что из-за карантинных ограничений, профессиональный спорт в Мексике все еще находится под запретом местного правительства, и на вечере бокса не присутствовали официальные представители боксерских организаций.

В итоге обоим боксерам в рекорд записано NC (not counted) – бой, завершенный без результата.

Ранее мы писали, что в Мехико состоялся вечер бокса, во время которого подрались местные бойцы Серхио Чирино Санчес и Густаво Пина

Серхио нокаутировал своего соперника шикарным апперкотом уже в третьем раунде.

Удар Чирино Санчеса был настолько мощным, что Пина упал на ринг. Этот удар может смело соревноваться за звание лучший нокаут года.

Sergio Alfredo Chirino Sanchez (15-1) with the brutal KO-3 of Gustavo Alan Pina (8-3) in their featherweight bout in Mexico City



🎥ESPN pic.twitter.com/u4hKSr3nSK — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@Hock1717) June 21, 2020

Ранее мы писали, что американец Джошуа Грир дрался против Майка Плании из Филиппин.

Сначала Грир был безусловным фаворитом боя и даже на взвешивание принес подушку, пообещав Плании, что отправит его "спать".

Но в первом же раунде Грир пропустил мощнейший удар и, казалось, что это нокаут, но это был лишь нокдаун.

Американец сумел подняться до счета "10" и продолжить бой. В шестом раунде Планиа вновь отправил Грира в нокдаун.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.