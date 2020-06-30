Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о том, почему закончил боксерскую карьеру

Слова украинца передает BoxingScene:

«Я чувствую себя нормально как психологически, так и физически. Просто почувствовал, что пришло время сделать какие-то перемены. Учитывая ситуацию с вирусом, я понимал, что после поражения от Бетербиева нужно начинать практически с нуля.

Никто не собирался давать мне шанс сразу драться за пояс. Ситуация с вирусом сделала все очень неопределенным. Мне 33 года, я здоров и хочу дальше быть здоровым. И теперь ищу новые возможности вне бокса.

Возвращение в бокс? Посмотрим. Никогда не говори никогда, многое зависит от того, как сложится в бизнесе. Я рассмотрю предложения о возвращении, но это не то, к чему я стремлюсь», - сказал Гвоздик.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру.

Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN.

Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.

Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.

Напомним, Гвоздик оказался в топе лучших, не имея титулов: кто еще в списке Thе Ring

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