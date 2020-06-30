Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о том, почему закончил боксерскую карьеру
Слова украинца передает BoxingScene:
«Я чувствую себя нормально как психологически, так и физически. Просто почувствовал, что пришло время сделать какие-то перемены. Учитывая ситуацию с вирусом, я понимал, что после поражения от Бетербиева нужно начинать практически с нуля.
Никто не собирался давать мне шанс сразу драться за пояс. Ситуация с вирусом сделала все очень неопределенным. Мне 33 года, я здоров и хочу дальше быть здоровым. И теперь ищу новые возможности вне бокса.
Возвращение в бокс? Посмотрим. Никогда не говори никогда, многое зависит от того, как сложится в бизнесе. Я рассмотрю предложения о возвращении, но это не то, к чему я стремлюсь», - сказал Гвоздик.
Звезда «Папиных дочек» без стыда сняла лифчик ради съемки для мужского журнала: «Выросла девочка»
Юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала..."
Зарплаты украинцев взлетят с 1 июля, в Кабмине озвучили новые суммы: "Увеличат на..."
Лорак поразила видом до и после пластики, звезду не узнать: "Что с ней стало..."
Ранее мы писали, что экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик неожиданно решил завершить карьеру.
Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, который потерял в 2019 году в бою с россиянином.
Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN.
Промоутер Александра Гвоздика Эгис Климас прокомментировал решение украинца закончить профессиональную карьеру.
Промоутер отметил, что Гвоздик – умный парень, но ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в бизнесе.
Напомним, Гвоздик оказался в топе лучших, не имея титулов: кто еще в списке Thе Ring
А еще Politeka писала, промоутер назвал главное различие между Гвоздиком и Усиком: "Решил переключиться на..."
Также Politeka сообщала, Бивол высказался о поединке с Гвоздиком: "Он до сих пор...".