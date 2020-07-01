Украинский боксер Александр Усик рассказал о победе над немецким боксером Марко Гуком
Украинец заявил, что, до конца наказать соперника помешал судья, который остановил поединок, сообщает Klitschko-brothers.com.
"Хотелось побоксировать с Гуком еще в то время, когда у него был пояс. Потому что он такой наглый, самоуверенный парень. Очень интересный поединок был. Но судья рано остановил бой. Марко не до конца получил то, что должен был получить. с Гуком происходило что-то невероятное - он горел, как дом из сруба, горел просто, а огнетушителя не было", - заявил Усик.
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Расписание главных боев 2020 года.
Александр Усик (17-0, 13 КО, Украина) – Дерек Чисора (32-9, 23 КО, Великобритания)
Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО, Украина) – Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США)
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе
25 июля – 9 августа
Токио, Япония
Олимпийские игры
Ранее мы писали, что боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик поиздевались над боксерским стилем Виталия Кличко
Видео появилось в сети еще в 2013 году. Тогда Ломаченко и Усик смешными движениями попытались повторить технику Виталия.
А спустя два года Усик подписал контракт с промоутерской компанией K2 Promotion, создателями которой являются Виталий и Владимир Кличко.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.