Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что только он и Александр Усик смогут победить Деонтея Уайлдера

"Деонтей Уайлдер даже сейчас остается самым опасным среди действующих тяжеловесов. Он победил бы любого супертяжа, кроме меня. А еще мне кажется, что проблемы ему создал Александр Усик.

Есть только два тяжеловеса, с которыми у Уайлдера были бы проблемы. Это я и Александр Усик. Я просто зверь, боец, легенда, линейный чемпион, а Усик - умелый и ловкий леворукий боксер. Он очень опытный и знает, как действовать против нокаутеров", - рассказал Фьюри, передает Politeka.net.

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Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.

Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.

"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.

"Чет не то, где витамины?", "Чемпионский завтрак,у лучшего супертяжа", "Чёт фейс у чемпа как после хорошей пьянки", "Саня насыпай", - пишут поклонники в комментариях.

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