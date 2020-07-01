Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что только он и Александр Усик смогут победить Деонтея Уайлдера
"Деонтей Уайлдер даже сейчас остается самым опасным среди действующих тяжеловесов. Он победил бы любого супертяжа, кроме меня. А еще мне кажется, что проблемы ему создал Александр Усик.
Есть только два тяжеловеса, с которыми у Уайлдера были бы проблемы. Это я и Александр Усик. Я просто зверь, боец, легенда, линейный чемпион, а Усик - умелый и ловкий леворукий боксер. Он очень опытный и знает, как действовать против нокаутеров", - рассказал Фьюри, передает Politeka.net.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках
Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.
Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.
"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.
"Чет не то, где витамины?", "Чемпионский завтрак,у лучшего супертяжа", "Чёт фейс у чемпа как после хорошей пьянки", "Саня насыпай", - пишут поклонники в комментариях.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.