Украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации
На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.
Об этом сообщается на сайте WBA.
Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа.
Усик теперь на втором месте.
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Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA.
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках.
Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.
Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.
"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.
К слову, промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)
«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.
Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.
Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.
Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов
Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.