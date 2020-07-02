Украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации

На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.

Об этом сообщается на сайте WBA.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа.

Усик теперь на втором месте.

Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках.

Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.

Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.

"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.

К слову, промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)

«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.