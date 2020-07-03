Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может подраться с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО)

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

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Как сообщает издание BoxingNews24, бой украинца против Сауля Канело Альвареса может состояться 14 сентября на стриминговой платформе DAZN.

Деревянченко придется набрать вес, поскольку поединок должен пройти во втором средней весовой категории (до 76,2 кг).

"Канело Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября в 168 фунтах. Другие соперники также рассматриваются Канело, но это будет не Головкин. Маловероятно, что третий бой Канело – GGG состоится до начала 2021 года", – пишет Майк Коппинджер в своем Twitter.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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