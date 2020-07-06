Стало известно, почему Александр Гвоздик принял решение завершить карьеру

Тренер Тедди Атлас рассказал подробности:

«Мы готовы были идти дальше. Со временем бокс начал возвращаться, но нам действительно не предлагали поединки. Не было понимания будущего боя. Это не оправдания. В этом деле нет оправданий, как и в жизни. Есть причины, по которым ты делаешь что-то, и оправдания, из-за которых ты не делаешь это. Мы не хотели быть одними из тех, кто оправдывается.

У Гвоздика появилась возможность делать что-то другое и стать таким же парнем, каким он был во времена своего чемпионства. И Александр ушел в это дело. Он сказал мне: «Я не в том месте, в котором должен быть. Не в том месте, о котором мы договаривались». Он принял решение завершить карьеру. Исходя из этого, оно было правильным», – сказал Атлас.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о том, почему закончил боксерскую карьеру.

Слова украинца передает BoxingScene:

«Я чувствую себя нормально как психологически, так и физически. Просто почувствовал, что пришло время сделать какие-то перемены. Учитывая ситуацию с вирусом, я понимал, что после поражения от Бетербиева нужно начинать практически с нуля.

Никто не собирался давать мне шанс сразу драться за пояс. Ситуация с вирусом сделала все очень неопределенным. Мне 33 года, я здоров и хочу дальше быть здоровым. И теперь ищу новые возможности вне бокса.

Возвращение в бокс? Посмотрим. Никогда не говори никогда, многое зависит от того, как сложится в бизнесе. Я рассмотрю предложения о возвращении, но это не то, к чему я стремлюсь», - сказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик оказался в топе лучших, не имея титулов: кто еще в списке Thе Ring

А еще Politeka писала, промоутер назвал главное различие между Гвоздиком и Усиком: "Решил переключиться на..."

Также Politeka сообщала, Бивол высказался о поединке с Гвоздиком: "Он до сих пор...".