Украинский боксер Александр Усик скоро выйдет в ринг с британцем Дереком Чисорой

Как передает Politeka.net, Чисора попытался припугнуть украинца в Instagram.

В очередном видео Дерек вспомнил свои слова с победного боя и адресовал их Александру, завершив угрозами: 

«Я готов лезть из кожи вон, идти в ад и возвращаться обратно. И если я поймаю Усика, то он пропал. Я ищу и уничтожаю», - сказал Дерек Чисора.

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I’m willing to eat leather and go to hell and back in my next fight. If I catch @usykaa he’s gone. Seek and destroy. #usykchisora #warchisora

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Напомним, что украинский боксер Александр Усик поднялся в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

На первой строчке расположился американец Тревор Брайан.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа.

Усик теперь на втором месте.

Важно отметить, что будущий соперник Усика Дерек Чисора оказался на девятой строчке рейтинга WBA. 

усик

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик на мгновение забыл о предстоящих боях и тренировках.

Об этом стало известно благодаря новой публикации на странице объединения Александра Усика и Василия Ломаченко Instagram.

Саша показал фото в ярком образе шеф-повара и приготовил "завтрак чемпиона", который состоял из поджаренных колбаски и яиц.

"Александр Усик поделился своим чемпионским завтраком, а что было на завтрак у Вас сегодня?", - подписали фото авторы.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.