Первый поединок Тайсона Фьюри в карьере вспомнили в сети
В Talksports вспомнили 17 марта 2005 года – тогда Фьюри провел первый поединок - соперником британца стал Данкан Ли, для которого это был второй и последний бой.
Тогда 16-летний Фьюри показал, что Данкану нужно заняться чем-то другим. В итоге, Ли стал учителем музыки, а Фьюри – двукратным чемпионом мира, который победил Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера.
ЗНО-2020 на грани срыва, вместо экзаменов гребут в армию: срочное заявление МОН
Фигуристая любимица Кондратюка из Х-фактора без одежды показала себя во всей красе: "Хочется стать той, кто..."
Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс
Волочкова без штанов показала дикий шпагат прямо на лестнице: «Я по-прежнему люблю…»
Ранее мы писали, что чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри назвал пятерку величайших боксеров-тяжеловесов в истории.
Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.
К слову, чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиону Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не должны помешать обязательные претенденты Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО)
Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.
"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка".
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.