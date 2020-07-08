Первый поединок Тайсона Фьюри в карьере вспомнили в сети

В Talksports вспомнили 17 марта 2005 года – тогда Фьюри провел первый поединок - соперником британца стал Данкан Ли, для которого это был второй и последний бой.

Тогда 16-летний Фьюри показал, что Данкану нужно заняться чем-то другим. В итоге, Ли стал учителем музыки, а Фьюри – двукратным чемпионом мира, который победил Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера.

Ранее мы писали, что чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри назвал пятерку величайших боксеров-тяжеловесов в истории.

Первое место в списке британца занял Мохаммед Али, вторым стал Ларри Холмс. Также в топ-5 вошли Леннокс Льюис, Джо Луис и Рокки Марчиано.

К слову, чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) и чемпиону Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) не должны помешать обязательные претенденты Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) и Александр Усик (17-0, 13 КО)

Об этом заявил промоутер Фьюри Боб Арум.

"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или за другое звание, которое его удовлетворит. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Тем временем Джошуа и Фьюри проведут два поединка".

Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.

Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.