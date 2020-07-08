Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) планирует завершить сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions

Известно, что Усик намерен создать собственную промоутерскую компанию.

Первый «боксерский вечер» новосозданной компании запланирован на 1 августа. Названы возможные учасники поединка - это Виктор Выхрист и Владислав Сиренко.

Ранее мы писали, что украинский боксер Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) рассказал как спарринговал с Александром Усиком и Александром Поветкиным.

«Каждый из них по-своему сильный. Взять Усика, он очень маневренный, постоянно бьет, много выбрасывает ударов, с ним в этом плане тяжело.

С Поветкиным ты можешь боксировать, а тут где то не заметил как какой-то удар прилетел и бумм, ты такой взбодрился и собрался".

К слову, украинский супертяжеловес Владислав Сиренко поделился своим мнением относительно боя Александра Усика против Дерека Чисоры

«Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко. Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу», - заявил Сиренко.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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