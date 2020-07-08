Легендарный боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко показал фото своего сына и брата
Как передает Politeka.net, снимком мэр поделился на своей странице в Instagram.
Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра, скорее всего уже выше 2 метров.
"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - подписал фото Виталий Кличко.
Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок к выплатам, "до 5000 гривен..."
Немецкая чемпионка, спустив штаны и сбросив лифчик, заставила реветь от восторга: "Валерия, горячо!"
Энистон раскрыла правду о браке с Брэдом Питтом, у Джоли не было шансов: «Мы занимались…»
Подвыпивший Галкин страстно прижался к Пугачевой, кадры не для слабонервных: "Моя..."
"Ничего себе) красавчик", "Это же какой у него рост?", "Красавчик!Занимается баскетом?", "Красава, приятно , когда дети выше родителей!!!
Здоровья Вашей семье", "Ну брату и носки не помогли", - пишут пользователи сети в комментариях.
Ранее мы писали, что украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории Владимир Кличко проводил карантин за пределами Украины
Долгое время украинец не мог встретиться со своим родным братом Виталием, однако братья Кличко на днях снова встретились и посоревновались в армреслинге.
"Наконец воссоединились с моим братом", - подписал фото боксер.
Недавно мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг.
Спортсмены вместе провели совместную тренировку.
"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео Luckypunch.net.
Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.