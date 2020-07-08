Вот это рост!

Легендарный боксер, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко показал фото своего сына и брата

Как передает Politeka.net, снимком мэр поделился на своей странице в Instagram.

Рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, так что младший сын Виталия Кличко, Максима-Александра, скорее всего уже выше 2 метров.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", - подписал фото Виталий Кличко.

"Ничего себе) красавчик", "Это же какой у него рост?", "Красавчик!Занимается баскетом?", "Красава, приятно , когда дети выше родителей!!!

Здоровья Вашей семье", "Ну брату и носки не помогли", - пишут пользователи сети в комментариях.

Ранее мы писали, что украинский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории Владимир Кличко проводил карантин за пределами Украины

Долгое время украинец не мог встретиться со своим родным братом Виталием, однако братья Кличко на днях снова встретились и посоревновались в армреслинге.

"Наконец воссоединились с моим братом", - подписал фото боксер.

Недавно мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг.

Спортсмены вместе провели совместную тренировку.

"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео Luckypunch.net.

Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.