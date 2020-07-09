Боец UFC Майк Перри подрался с пожилым мужчиной в баре

В ходе конфликта пострадали три человека.

Издание MMA Fighting сообщает, что незнакомая женщина пыталась вывести Перри из заведения, когда он вступил в словесную перепалку с пожилым мужчиной (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я нокаутирую твой старый зад", – выкрикнул боец UFC.

По словам свидетелей, боец пил мохито и ударил одного из работников бара, когда его попросили покинуть заведение.

Перри должен будет появиться в суде. Пожилого мужчину, который пострадал от спортсмена, отвезли в больницу.

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Видео появилось у него в Instagram.

"Он ударил меня в область рта, поэтому все и начали снимать видео. Я создал свободное пространство, а он продолжал размахивать своими кулаками. Когда я встал в боевую стойку, он отвлекся и пропустил удар. Только так это можно было закончить. Я мог добить его на земле, но отошел, чтобы поговорить с полицией", – подписал он видео в Instagram.

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