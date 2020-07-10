Супердорогие авто главных звезд "Ливерпуля" показали в сети
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Это сильно контрастирует с суперкарами его подопечных.
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Ранее мы писали, что Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти.
Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.
Ворскла шокируеще открыла счет на 11-й минуте матча. Кане подал угловой, Миколенко промахнулся грудью мимо мяча и Степанюк коленом внес круглого в сетку – 0:1.
Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена головой скинул на Беньямина, который мгновенно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.
Обе команды имели еще моменты. Вербич даже забил, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот посчитав, что словенский футболист находился в офсайде.
В конце концов, судьба победителя решалась лишь в серии пенальти. Динамовцы били точнее – 8:7. В составе киевлян не забил Миколенко, а у Ворсклы – Сапай и Баенко.
Напомним, Милевский помог Динамо добыть яркую победу: видео взятия ворот.
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