Стало известно, у кого самый дорогой автомибиль, а у кого самый дешевый

Супердорогие авто главных звезд "Ливерпуля" показали в сети

Юрген Клопп ездит на тренировки и на матчи на скромном Opel Insignia, который оценивается примерно в 18 тысяч фунтов.

Это сильно контрастирует с суперкарами его подопечных.

Садио Мане владелец Bentley Continental, который имеет ценник примерно в 150 тысяч фунтов.

Мохаммед Салах отличился еще более дорогой моделью Bentley Continental GT за 160 тысяч фунтов.

У Роберто Фирмино есть Lamborghini Urus, цена которой колеблется в районе 250 тысяч фунтов.

Ранее мы писали, что Динамо сразилось с Ворсклой в финальном поединке Кубка Украины и добилось победы в напряженной серии пенальти.

Благодаря завоеванному титулу киевляне смогли догнать Шахтер по количеству трофеев за время независимости Украины.

Ворскла шокируеще открыла счет на 11-й минуте матча. Кане подал угловой, Миколенко промахнулся грудью мимо мяча и Степанюк коленом внес круглого в сетку – 0:1.

Динамо отыгралось на 28-й минуте. Сидорчук навесил в штрафную, Де Пена головой скинул на Беньямина, который мгновенно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, мяч оказался у Вербича, а тот с разворота поразил ворота Ворсклы.

Обе команды имели еще моменты. Вербич даже забил, но Екатерина Монзуль отменила взятие ворот посчитав, что словенский футболист находился в офсайде.

В конце концов, судьба победителя решалась лишь в серии пенальти. Динамовцы били точнее – 8:7. В составе киевлян не забил Миколенко, а у Ворсклы – Сапай и Баенко.