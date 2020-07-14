Президент Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов рассказал о перспективах промоутерской компании Usyk 17 Promotion

Своим мнением Завьялов поделился в интервью издания xsport.ua.

«Усик сам боксирует, он наш первый абсолютный чемпион мира, человек, который завоевал Кубок Мохаммеда Али. Он сейчас самая яркая звезда украинского бокса. Я думаю, что на его компанию народ будет идти. Самое главное, что спонсоры также проявят щедрость и будут помогать развивать компанию", - рассказал Михаил Завьялов.

Кроме того, он отметил, что развитие бокса после карантина идет по плану.

"Я считаю, что коронавирус, конечно, всех подкосил, но развитие профессионального бокса у нас идет по плану. Вот у нас сейчас за месяц 3-4 турнира будет. Дай Бог, чтобы коронавирус закончился, были хорошие бои, знаю, что К2 хотят осенью делать большие бои для Беринчика и Митрофанова, поэтому зрителям будет, что посмотреть», – резюмировал Завьялов.

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На ринг выйдут перспективные тяжеловесы Владислав Сиренко и Александр Захожий, чемпион WBC Francophone в среднем весе Андрей Великовский, чемпион мира среди молодежи по версии WBC Петр Иванов.

На ринг также выйдет чемпион Европейских игр-2019, чемпион Европы-2017 Виктор Выхрист.

Цены на билеты не дешевые – за билет поклонникам бокса придется отдать от 1500 до 2500 гривен.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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