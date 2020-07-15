Тренер украинского боксера Сергея Деревянченко Андре Розье рассказал о будущем украинца

«Сергей возвращается и готовится выйти против любого. Этот молодой человек... Забудьте о боксе, он один из приятнейших, добрейших, заботливейших людей на планете. Я думаю, он станет священником после бокса.

Он просто не мог дождаться возвращения в зал. Когда он в зале, это как будто светит солнце внутри помещения. Я люблю этого молодого человека. Мы как семья. Даже его сын тут.

Не имеет значения, к какому бою готовиться: с Саулем Альваресом или с Джермеллом Чарло. На этом уровне ты готовишься к любому, и ты не знаешь, что конкретно тебе предложит оппонент в вечер боя. С Канело может быть легче, с Чарло сложнее — или наоборот. Ты никогда не знаешь", - заявил Андре Розье.

Ранее мы писали, что украинский боксер Сергей Деревянченко получил сразу два предложения провести поединок этой осенью

Драться с Деревянченко готовы Джермалл Чарло и Сауль Альварес, передает BoxingScene. Представители обоих соперников предложили организовать бой в сентябре или октябре.

При этом для более денежного боя с Альваресом украинцу предложили подняться в весовую категорию 168 фунтов.

А бой с Чарло в категории 160 фунтов будет за пояс WBC, хотя организация пока не назвала Сергея обязательным претендентом.

Как сообщала Politeka, Деревянченко за бой против Чарло получит баснословные деньги: "украинцу предлагают...".

Также Politeka писала, что Деревянченко вскоре может стать чемпионом WBC: что известно о потенциальном сопернике.

Напомним, ранее Деревянченко может провести сразу два боя этой осенью против именитых соперников.