Британец Дерек Чисора показал, как готовится к бою против украинца Александра Усика
Как сообщает Politeka.net, британский боксер опубликовал фото в Инстаграме.
«Я старательно тренируюсь, все идет хорошо. Пощады не будет», - написал Чисора.
На данный момент известно, что бой должен состояться осенью.
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Ранее мы писали, что Александр Гвоздик рассказал, что думает о поединке Александра Усика против Дерека Чисоры
Этот бой должен стать проверкой украинца в супертяжелом весе:
«Мне кажется, переходить в супертяжелый вес все сложнее и сложнее. Раньше супертяжи не были такими огромными. Сейчас с ними очень тяжело».
«Одно дело - бой с боксером уровня Чазза Уизерспуна, а совсем другое - Чисора. Интересно посмотреть на этот поединок. Дерек не так большой, но он дерется с сердцем и не сдается. Легко не будет.
Конечно, Усик обладает отличной техникой, но с высокими ребятами вроде Джошуа может быть тяжело», - заявил Гвоздик.
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