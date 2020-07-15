Британец Дерек Чисора показал, как готовится к бою против украинца Александра Усика

Как сообщает Politeka.net, британский боксер опубликовал фото в Инстаграме.

«Я старательно тренируюсь, все идет хорошо. Пощады не будет», - написал Чисора.

На данный момент известно, что бой должен состояться осенью.

Ранее мы писали, что Александр Гвоздик рассказал, что думает о поединке Александра Усика против Дерека Чисоры

Этот бой должен стать проверкой украинца в супертяжелом весе:

«Мне кажется, переходить в супертяжелый вес все сложнее и сложнее. Раньше супертяжи не были такими огромными. Сейчас с ними очень тяжело».

«Одно дело - бой с боксером уровня Чазза Уизерспуна, а совсем другое - Чисора. Интересно посмотреть на этот поединок. Дерек не так большой, но он дерется с сердцем и не сдается. Легко не будет.

Конечно, Усик обладает отличной техникой, но с высокими ребятами вроде Джошуа может быть тяжело», - заявил Гвоздик.

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