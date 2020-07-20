Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри случайно встретились в Испании
Как сообщает Politeka.net, спортсмены выложили фото случайной встречи, которая произошла в Испании, где оба спортсмена проводят отпуск.
Ранее оба согласовали финансовые условия двух боев в 2021 году, хотя обоим еще нужно провести другие обязательные поединки: Фьюри против Уайлдера, а Джошуа против Пулева.
Примечательно, что Фьюри не захотел выходить из машины.
Русская Кардашьян понежилась на солнышке в неприличном наряде: "Предел мечтаний"
Скачок доллара, переброска войск РФ на границу с Украиной и гулянка "Слуг народа" — главное за ночь
Скандальная Бузова распахнула халатик и заговорила о личных проблемах: «Так плохо и мало…»
Пенсионеров ждут новые выплаты, появилось срочное заявление Пенсионного фонда: когда ждать деньги
Ранее мы писали, что Эдди Хирн не исключает проведения долгожданного поединка перед боем Джошуа с Фьюри
Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести бой против Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри, который планируется на 2021 год.
Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.
"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает", - передает слова менеджера Boxingnews24.
Хирн отметил, что бой Джошуа - Фьюри состоится даже при условии, что кто-то из боксеров потеряет чемпионский пояс.
"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило", - сказал Хирн.
Кроме того, Politeka писала о поединке Фьюри-Уайлдер: триумф британца и самые яркие моменты поединка.
Также мы писали о решающем моменте реванша Фьюри - Уайлдер, американец не сдержался.