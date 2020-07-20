Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри случайно встретились в Испании

Как сообщает Politeka.net, спортсмены выложили фото случайной встречи, которая произошла в Испании, где оба спортсмена проводят отпуск.

Ранее оба согласовали финансовые условия двух боев в 2021 году, хотя обоим еще нужно провести другие обязательные поединки: Фьюри против Уайлдера, а Джошуа против Пулева.

Примечательно, что Фьюри не захотел выходить из машины.

Ранее мы писали, что Эдди Хирн не исключает проведения долгожданного поединка перед боем Джошуа с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа может провести бой против Александра Усика перед поединком с Тайсоном Фьюри, который планируется на 2021 год.

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн.

"Будет ли у нас поединок с Александром Усиком перед встречей с Фьюри? Возможно. Можно ли договориться? Возможно. Позволит ли это WBO? Никто не знает", - передает слова менеджера Boxingnews24.

Хирн отметил, что бой Джошуа - Фьюри состоится даже при условии, что кто-то из боксеров потеряет чемпионский пояс.

"Я не откажусь от поединка, если на кону не будут стоять все четыре пояса. Все хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри. Мы должны устроить их схватку, чего бы это не стоило", - сказал Хирн.

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