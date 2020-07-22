Украинский боксер Александр Усик опубликовал видео тренировки
Как сообщает Politeka.net, спортсмен удивил подписчиков своим украинским произношением.
"Вушко зацепило... Бачив?" – спросил боксер.
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Для пользователей сети украинский язык Усика стал приятной неожиданностью.
"Такое красивое украинское произношение!", "Вау, украинский язык от Усика довольно непривычно слышать, но приятно", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) обратился к ближайшему сопернику Дереку Чисоре (32-9, 23 КО)
При этом украинец в тот момент совершал пробежку вдоль берега.
Сейчас Усик проводит время в Затоке, где недавно Ломаченко открыл свою гостиницу на берегу Черного моря. Во время пробежки по берегу моря в компании с сыном Кириллом крымчанин нашел возможность потроллить своего будущего оппонента.
Отметим, что Александр попробовал говорить с британцем на английском.
«Дерек, я видел, что ты бегаешь. Я тоже бегаю. Дерек, как поживаешь. Дерек, где ты?», — сказал Усик.
Напомним, Усик отправил Чисору в нокаут, видео: хватило всего два раунда.
Как сообщала Politeka, Усику досталось от экс-чемпиона: "Не прирожденный супертяж".
Также Politeka писала, что Усик "нокаутировал" хейтера на глазах у фанатов: "Ты трусишка".