Известная боец Пейдж Ванзант покорила фанатов видом на отдыхе

На фото Пейдж позирует в закрытом купальнике с открытым животом. Ткань обтянула жаркие формы бойца, сделав их менее заметными, зато выпирающими. Волосы девушка оставила распущенными, а сама соблазнительно выгнулась у дерева. Как можно заметить, красотка уже была на отдыхе и хвасталась своим отпуском. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я впечатлен тем, как быстро вы отвернулись от борьбы. Удачи вам", "Уйди из UFC и сделай только поклонников", "Думаю это путь, который вы выбрали", "Не стоит драться... сделай больше моделей", "Как модель она лучше, чем в восьмиугольнике", "Русалочка", "Нокаутировала за секунду".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя с пикантного ракурса снизу, на котором она позировала в одном черном белье.

В этот раз стройная красотка в черном белье устроила фотосессию прямо на улице, Ана блеснула также стройной фигурой, дополнив пикантный "наряд" чулками с подтяжками. На лице девушки, как и всегда, красовался аккуратный макияж с акцентом на выразительные глаза.

Сообщалось, что известная боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант покинула ринг ради соблазнительного образа на пляже.

На фото Пейдж стоит в белом бикини, которое почти не закрывает объемную грудь. Ванзант стояла на пляже и ее сняли по бедра, а образ боец дополнила распущенными волосами, которые частично закрывали ей лицо.

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