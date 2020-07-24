Российский боксер Мурат Гассиев высказался относительно поражения в бою против Александра Усика

Как передает Politeka.net, пока реванш с Усиком не является приоритетным боем для россиянина.

Боксер заявил, что тема второго поединка уже забыта, пишет Sport.ru.

Он считает, что люди постоянно будут что-то говорить. Но больше его беспокоит то, что они считают, что боксеру нужно завязывать с карьерой из-за возраста.

"Хотя мне вроде всего 26 лет, куда мое время прошло? Но на это не нужно обращать внимания", – сказал российский боксер.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик 21 июля 2018 года вошел в историю, став первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

В финале турнира, который состоялся в Москве, украинец одержал уверенную победу единогласным решением судей над россиянином Муратом Гассиевым.

За весь бой Усик выпустил 939 ударов, 252 из которых дошли до цели.

После окончания 12 раундов, единогласным решением судей победу по очкам одержал Александр Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.