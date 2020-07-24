Жермалл Чарло заявил, что победа над Деревянченко нокаутом в поединке 26 сентября придаст ему огромный авторитет

Победа над Деревянченко станет лучшей победой Чарло в среднем весе с тех пор, как он перешел в 72 кг три года назад, передает ringside24.

«Я имею в виду, что избиение Деревянченко даст им понять, что я готов к большим боям, боям, о которых все меня спрашивают. Вы понимаете, это Канело, GGG.

Этот парень был в ринге с жесткой конкуренцией, но он оба раза проиграл. Итак, знаете, это все равно оставит, как вы знаете, много вопросов, чтобы болельщики сомневались во мне. Но, вы знаете, это часть бокса. Я полагаю, что это серьезный бой для меня и в глазах некоторых людей. Но я готов к нему», — сказал Чарло.

Ранее мы писали, что украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) вскоре может подраться с чемпионом WBC Жермаллом Чарло (30-0, 22 КО)

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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