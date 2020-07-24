Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом

Проведение поединка на свой странице в Instagram подтвердил Джонс, передает Politeka.net.

"Счастлив, что наш бой с Майком Тайсоном состоится. Я всегда был готов и буду готов в этот раз. Хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет легендарно", — сообщил Джонс.

Сейчас известно, что поединок пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Майк Тайсон активно готовится к возвращению в ринг

«Тренируясь умнее каждый день», — подписал Тайсон видео в Instagram.

Боксер намерен принять участие в нескольких выставочных боях.

Также Майк Тайсон рассказал, сколько сбросил лишних килограмм во время тренировок.

Тайсон планирует вернуться в ринг и провести хотя бы небольшие показательные бои.

«Мы просто тренируемся и боксируем. Это приносит мне отличные ощущения. Я согнал вес с 289 до 220 фунтов (с 131 до 99,7 кг) и чувствую себя хорошо», – рассказал Тайсон.

Форма 53-летнего Тайсона восхищает, 11 лет назад он был похож на человека, который больше никогда не вернется в профессиональный спорт.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что Тайсону заплатят 20 миллионов за возвращение на ринг: названо имя соперника.