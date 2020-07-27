23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рей устроила жаркую фотосессию, примеряв невероятные наряды

Как передает Politeka.net, видео со съемки звезда сети опубликовала у себя в Инстаграм в сторис. Девушка примеряла образ зайчика из Playboy. На ней был кожаный корсет, трусики, бабочка на шее и ушки, которые придали образу особой пикантности. Красотка позировала в соблазнительных позах, держа в руках поднос с выпивкой. Стоит отметить, что смотрелась Соммер превосходно.

Второй образ, который примеряла красотка был не менее горячим. Девушка надела черное бархатное белье, вышитое бусинами. Изюминкой образа была шляпа, как у мафиози, и карты, которые модели засунули в трусы. Девушка радостно смеялась. Смотреть на нее было одно удовольствие.

Ранее мы писали, что Соммер Рей сверкнула своей идеальной спортивной фигурой в сиреневом костюме, который подчеркнул все ее достоинства. Девушка позировала в коротком топе и обтягивающих лосинах.

Кроме этого, недавно модель поделилась горячим фото, на котором занималась уборкой. Красотка позировала в зеленой рубашке на голое тело и коротких шортиках. Девушка мыла окна и соблазнительно смотрела в кадр. Поклонники отметили, что с удовольствием сотрудничали бы с такой помощницей по дому.

Напомним, что Соммер Рэй в костюме школьницы пошалила у всех на виду: идеальный ракурс.

А еще Politeka писала, что Соммер Рей устроила эффектные переодевания на пляже: топ самых сочных образов.

Также Politeka сообщала, что Соммер Рей устроила ночные развлечения в одних трусиках: идеальный ракурс.