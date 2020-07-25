Молоденька американська фітнес-модель Соммер Рей показала добірку своїх улюблених спортивних костюмів

Як передає Politeka.net, серія знімків з'явилася на сторінці зірки в Instagram. Красуня влаштувала фотосесію на пляжі. Вона приміряла різні костюми, демонструючи свою ідеальну фігуру з усіх ракурсів. Рей засвітила найсолодші місця, повернувшись до камери своєю апетитною «п'ятою точкою». Модель довела, що, правильно підібравши костюм, можна виглядати красиво і привабливо під час тренування.

«Мої найулюбленіші комплекти, які я коли-небудь одягала», - зізналася зірка.

Модель позувала в різнокольорових топах і велосипедках, які дуже сподобалися шанувальникам. За день пост спортсменки зібрав майже 600 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Красивий пляж», «Ти супер», «Яка гарна», «Гаряча», «Ти така симпатична», «Ти як ангел», «Фігура вогонь», «Солодка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соммер Рей блиснула розкішною фігурою в бузковому костюмі, який підкреслив всі досконалості фігури. Варто відзначити, що модель любить тренуватися в коротких шортах і велосипедках. Цього разу маленький тонкий топік, надітий на голе тіло, дав можливість розгледіти пишні груди Соммер.

Нагадаємо, що Соммер Рей засвітила пружності в спокусливому вбранні: форми вражають.

А ще Politeka писала, що мокра Соммер Рей влаштувала нічні розваги в одних трусиках: ідеальний ракурс.

Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей в костюмі школярки побешкетувала у всіх на виду: ідеальний ракурс.