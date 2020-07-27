Вот это да!

На этих выходных в США состоялся женский поединок

На ринг вышли две американки - чемпионка WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (18-0, 7 КО) и Миранда Эдкинс (5-0, 5 КО).

Едва раздался стартовый гонг, Эстрада бросилась в атаку, в то время как ее соперница осталась стоять на месте: Сеньеса провела две молниеносные комбинации, после чего Эдкинс оказалась в тяжелом нокауте и практически выпала за канаты.

Для того, чтобы нокаутировать Эдкинс, Эстраде понадобилось всего 7 секунд - это самый быстрый нокаут в истории женского бокса.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo — DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020

Ранее мы писали, что украинский боксер Сергей Деревянченко встретится на ринге с американцем Жермаллом Чарло.

Бой состоится 26 сентября в штате Коннектикут, США на арене Mohegan Sun Arena, передает телеканал Showtime.

Рекорды противников:

Чарло: 30 поединков, все выиграл, 22 нокаутом,

Деревянченко: 15 поединков, выиграл 13, из них 10 нокаутом.

В августе 2017 года украинец завоевал право официального претендента по линии IBF, нокаутировав Туреано Джонсона.

К слову, тренер американца Ронни Шилдс сделал заявление относительно поединка Деревянченко-Чарло.

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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