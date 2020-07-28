Он считает, что судьи просто отдали победу более опытному боксеру

Американский боксер Джермалл Чарло уверен, что Деревянченко проиграл свой бой Геннадию Головкину

Так, будущий противник Чарло заявил, что судьи просто отдали победу более опытному боксеру.

«Деревянченко точно не победил Головкина, хотя выглядел хорошо и был к успеху намного ближе, чем думало большинство людей. Просто болельщики чаще видели бои Головкина и ожидали его победы. Сергей был близок, но не победил», - считает Чарло.

Ранее мы писали, что тренер украинского боксера Сергея Деревянченко Андре Розье рассказал о будущем украинца.

«Сергей возвращается и готовится выйти против любого. Этот молодой человек... Забудьте о боксе, он один из приятнейших, добрейших, заботливейших людей на планете. Я думаю, он станет священником после бокса.

Он просто не мог дождаться возвращения в зал. Когда он в зале, это как будто светит солнце внутри помещения. Я люблю этого молодого человека. Мы как семья. Даже его сын тут".

Кроме того, мы писали, что украинский боксер Сергей Деревянченко получит огромные деньги за возможный бой против Джермалла Чарло

После того, как Геннадий Головкин и Билли Джо Сондерс вышли из игры, имя украинца Сергея Деревянченко стало основным выбором для Канело Альвареса, хотя к этому бою есть препятствие.

Украинцу предлагают около 2,5 млн долларов, чтобы он сразился с американцем Джермаллом Чарло в весе 160 фунтов.

Для боя с мексиканцем Альваресом в дивизионе 168 фунтов, вероятно, для Деревянченко потребуется гонорар как минимум вдвое больше.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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