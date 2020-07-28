Американский боксер Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) продолжает готовиться к возвращению в ринг

Тренироваться ему помогает 44-летний украинский экс-боксер Владимир Кличко.

Так, Холифилд опубликовал в Instagram видео с легендарным украинцем.

«Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце», — подписал американец видео.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг.

"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео.

Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.

К слову, американский боксер Майк Тайсон попросил Владимира Кличко помочь ему в подготовке к возвращению в ринг

Об этом в интервью рассказал супертяж Энтони Джошуа.

"На кого я равняюсь - это на Владимира Кличко. Майк Тайсон хочет вернуться. Они позвали Кличко для работы вместе с Майком - они могли бы позвонить кому угодно, но позвонили ему, потому что он уважаемый тяжеловес и знает, как работает бизнес.

Это один из способов, которым я хотел бы, чтобы меня запомнили. Владимир – человек, на которого я равняюсь", - заявил Джошуа.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.