Украинский боксер Александр Усик заявил, что будет спокойнее относиться к нападкам хейтеров в сети

Об этом спортсмен рассказал YouTube-каналу USYK17, сообщает Politeka.net.

"Я православный христианин. Все жизнь мне что-то говорили, что я неправильно делаю, например: тебе не надо заниматься боксом или в 21 веке ты веришь в Бога? Я говорю: "Да, я верю в Бога, потому что я знаю, что он есть, он мне помогает каждый день, я с ним разговариваю.

Но за последние полгода, анализируя, что происходит, я еще больше задумался о том, что я буду молчать. Я буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно - я скажу. Я вышел из каких-то моментов, из соцсетей, новостей. Я считаю, что это лишнее, оно много времени забирает", - заявил Усик.

Напомним, что Александр Усик ответил угрозами поклонникам из-за критики в свой адрес.

Боксер опубликовал в Instagram фото, которое вызвало неоднозначную реакцию.

Некоторые фанаты начали писать обидные комментарии, высмеяв спортсмена и его товарищей за их наряды.

В свою очередь Александр Усик не мог не отреагировать на неприятные высказывания, обратившись к фанатам в прямом эфире в социальной сети.

«Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно - многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино. Если кто-то будет писать плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и одену так же, как был одет я. Так что держитесь, всем добра», - заявил Усик.

При этом боксер посоветовал всем недовольным писать подобные вещи ему в личные сообщение, но не обижаться, если он ответит плохо.

К одному же подписчику спортсмен обратился персонально: «Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку, если ты будешь писать плохие вещи».

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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