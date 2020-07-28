Украинский боксер Александр Усик раскрыл детали поединка с британцем Дереком Чисорой
«Бой планируют провести в Англии. Важно решение по пандемии. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет офигенный бой. Такие поединки вау как зажигают.
Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет проходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания», - рассказал Усик.
В перье, мини и без белья: Каменских, Кароль, Дженнер и другие звезды поразили фигурой в черных платьях
ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов
Массовая отмена пенсий: ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении, кто останется без денег
Лето испортится окончательно, грозовые дожди накроют украинцев с новой силой: кому не повезет
Ранее мы писали, что следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора отправил украинцу едкое послание
Чисора опубликовал пост в Instagram, который посвящен поединку с Александром Усиком.
Чисора опубликовал кадр одного из своих поединков, и оставил подпись: "Пощады не будет".
К слову, промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)
«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.
Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.
Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.
Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.
Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".