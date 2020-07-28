Украинский боксер Александр Усик рассказал, как травмировался во время подготовки к бою с Дереком Чисорой
Усик даже перенес хирургическое вмешательство. Украинец рассказал об операции на ютуб-канале USYK17.
"Мы сделали небольшое вмешательство в руку. Я буквально на третий или четвертый день был в зале. Это локоть", – сказал Александр.
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Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик раскрыл детали поединка с британцем Дереком Чисорой.
«Бой планируют провести в Англии. Важно решение по пандемии. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет офигенный бой. Такие поединки вау как зажигают.
Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет проходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания», - рассказал Усик.
Кроме того, следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора отправил украинцу едкое послание
Чисора опубликовал пост в Instagram, который посвящен поединку с Александром Усиком.
Чисора опубликовал кадр одного из своих поединков, и оставил подпись: "Пощады не будет".
Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.
Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.
Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".