Боксер Александр Усик рассказал, как читал литературу на украинском языке
Об этом спортсмен рассказал YouTube-каналу USYK17, сообщает Politeka.net.
«Мы начали читать больше литературы, в частности, детской. Дома это было, но не так часто, потому что постоянно какие-то дела. Здесь же, кроме того, что мы с Екатериной читаем свою литературу, мы прямо стали закупать детскую литературу и читать детям.
Тем более, что сын Кирилл в первом классе. Сложно ему дается чтение, и мы с ним читаем украинском языке. Я умею разговаривать, я знаю украинский язык, но когда я начал читать, я так удивился. Думаю: ого! То есть, нет практики постоянной, и первые несколько дней чуть-чуть сложно было. Сейчас все нормально, все великолепно».
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Ранее мы писали, что следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора отправил украинцу едкое послание.
Чисора опубликовал пост в Instagram, который посвящен поединку с Александром Усиком.
Чисора опубликовал кадр одного из своих поединков, и оставил подпись: "Пощады не будет".
Кроме того, большой профи-бокс возвращается в Киев 1 августа
Вечер бокса организован Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика.
В рамках шоу состоятся бои с участием Андрея Великовского, Александра Захожего, Олега Малиновского, Петра Иванова, Владислава Сиренко, Дмитрия Митрофанова, Виктора Выхриста.
Стал известен файткард шоу бокса в Киеве 1 августа.
К слову, промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)
«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.
Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.
Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.
Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.
Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".