Украинский экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, рассказал как  получил травму

«Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие.

Но, ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не скоро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - «накостылять»!», - написал Кличко.

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Ранее мы писали, что американский боксер Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) продолжает готовиться к возвращению в ринг.

Тренироваться ему помогает 44-летний украинский экс-боксер Владимир Кличко.

Так, Холифилд опубликовал в Instagram видео с легендарным украинцем.

«Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце», — подписал американец видео.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг.

"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео.

Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.