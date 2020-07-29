Украинский экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, рассказал как получил травму

«Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие.

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Но, ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не скоро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - «накостылять»!», - написал Кличко.

Ранее мы писали, что американский боксер Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) продолжает готовиться к возвращению в ринг.

Тренироваться ему помогает 44-летний украинский экс-боксер Владимир Кличко.

Так, Холифилд опубликовал в Instagram видео с легендарным украинцем.

«Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце», — подписал американец видео.

Ранее мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг.

"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео.

Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.