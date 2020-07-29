Украинский экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, рассказал как получил травму
«Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие.
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Но, ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не скоро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - «накостылять»!», - написал Кличко.
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Ранее мы писали, что американский боксер Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) продолжает готовиться к возвращению в ринг.
Тренироваться ему помогает 44-летний украинский экс-боксер Владимир Кличко.
Так, Холифилд опубликовал в Instagram видео с легендарным украинцем.
«Чемпионы приходят и уходят, но, чтобы быть легендарным, нужно иметь сердце», — подписал американец видео.
Ранее мы писали, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд снова вышли вместе в ринг.
"Легенды снова в ринге. Кличко и Холифилд показали своё мастерство. Великие боксеры снова провели совместную тренировку", - подписали видео.
Спортсмены не наносили ударов, а только импровизировали поединок.
Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.
Также мы писали, что Кличко вмешался в громкий скандал в украинском боксе.