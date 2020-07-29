Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) объяснил, почему не хочет набирать вес в новой категории

Об этом он сообщил на своем канале в YouTube.

«Некоторые тяжелые люди весят слишком много, и это их беспокоит. Почему они не теряют этот вес? Причина проста — они ленивы. Хорошим примером является второй бой Джошуа с Руисом, когда Джошуа сбросил 5 кг, а Энди набрал 7. Вы могли видеть, что Руис был быстрее в первом бою. Во втором бою, можно сказать, холодильник победил. Это была вина Руиса, и никого другого».

Также он рассказал, почему его вес остается стабильным.

«Я не хочу набирать лишние килограммы, которые могут снизить мою скорость и мобильность, а это мои сильные стороны. Вот почему я соблюдаю диету, иногда балуюсь сладостями или ужином, но мой вес остается стабильным. Я тренируюсь каждый день, иногда два раза в день, и, слава Богу, я держу свой вес», — добавил Усик.

Ранее мы писали, что следующий соперник Александра Усика Дерек Чисора отправил украинцу едкое послание.

Чисора опубликовал пост в Instagram, который посвящен поединку с Александром Усиком.

Чисора опубликовал кадр одного из своих поединков, и оставил подпись: "Пощады не будет".

Кроме того, большой профи-бокс возвращается в Киев 1 августа

Вечер бокса организован Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика.

В рамках шоу состоятся бои с участием Андрея Великовского, Александра Захожего, Олега Малиновского, Петра Иванова, Владислава Сиренко, Дмитрия Митрофанова, Виктора Выхриста.

Стал известен файткард шоу бокса в Киеве 1 августа.

К слову, промоутер Александр Красюк рассказал о карьере Александра Усика (17-0, 13 КО)

«На данном этапе у Усика нет никаких планов по поводу завершения карьеры. До тех пор, пока Александр продолжает побеждать, он будет стремиться к более высоким результатам.

Всем рано или поздно приходится завершать карьеру. Но Усик хочет войти в истории как единственный боксер, который станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях», – сказал Красюк.

Напомним, бой Усик - Чисора: менеджер британца назвал дату поединка.

Как сообщала Politeka, Усик открывает большой бокс в Украине: стал известен файткард вечера.

Также Politeka писала, что Гвоздик высказался о поединке Усик-Чисора: "Саша обладает отличной техникой, но...".