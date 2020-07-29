Российский боксер Михаил Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина устроили драку в российском Барнауле

Свидетели произошедшего утверждают, что Старцев и Ворогушина начали бить инвалида с тростью, за которого решил заступиться 40-летний Павел Рохлов.

Он ударил кикбоксершу, после чего Старцев нанес ему мощный удар в лицо. Рохлов упал и ударился головой об асфальт. В итоге он скончался на месте.

Старцева уже задержали. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.

Кроме того, чемпион мира WBC Мигель Берчельт (37–1, 1 NC) в очередной раз защитил свой титул.

В 6-м раунде 28-летний мексиканец нокаутировал претендента на титул – своего соотечественника Элеасара Валенсуэлу (21–13–4, 2 NC).

Берчельт провел мощную атаку и нанес серию ударов. Рефери пришлось зафиксировать нокаут и досрочно завершить поединок.

Но официально бой не засчитали, потому что из-за карантинных ограничений, профессиональный спорт в Мексике все еще находится под запретом местного правительства, и на вечере бокса не присутствовали официальные представители боксерских организаций.

В итоге обоим боксерам в рекорд записано NC (not counted) – бой, завершенный без результата.

К слову, тренер американца Ронни Шилдс сделал заявление относительно поединка Деревянченко-Чарло.

Об этом сообщил тренер американца Ронни Шилдс.

"Наша задача – драться с тем, кого поставят напротив. сейчас у нас есть оппонент под первым номером в рейтинге WBC. И это Сергей Деревянченко. Мы присматриваемся к нему. И я бы сказал, что сейчас именно он – фаворит на бой с Жермаллом.

Вы же знаете, нам нужны лучшие из лучших. Жермалл мне каждый день говорит о том, что хочет драться с топами дивизиона", - заявил Шилдс.

Напомним, Усик, Ломаченко и Гвоздик получили фантастические гонорары за бои.

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