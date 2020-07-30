Украинский боксер Александр Усик готовится к бою против Дерека Чисоры

Недавно Усик опубликовал видео танцев возле боксерской груши, подписав его: "Танцы, упражнения и ожидания боя с Дереком".

Британец отреагировал довольно вульгарно.

В комментариях он опубликовал фотографию со средним пальцем.

Напомним, Александр Усик своей странице опубликовал видео с тренировки.

Усик в трусах с яркой расцветкой и футболке с надписью "Симферополь" показал как двигается.

"Саааня, Тормози с такими прикидами", "Боксеры - лучшие танцоры!", "Танцор из вас как и боксер ... Превосходный", "У вас с Тони Фергюсоном один тренер я так понимаю))", - пишут в комментариях подписчики.

К слову, Александр Усик раскрыл детали поединка с британцем Дереком Чисорой.

«Бой планируют провести в Англии. Важно решение по пандемии. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет офигенный бой. Такие поединки вау как зажигают.

Дерек говорит, что хочет, чтобы люди увидели, что будет проходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания», - рассказал Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.